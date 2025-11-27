Убийство Ирады Мурадовой: родные сомневаются в объективности следствия - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

23 августа 2025 года в своей квартире в Ясамальском районе предприниматель Эмиль Агаджанов убил Ираду Олеговну Мурадову, применив особую жестокость. По данному факту в прокуратуре Ясамальского района было возбуждено уголовное дело.

Однако родственники погибшей сомневаются в объективности расследования этого дела.

«Он сломал ей нос и гортань, разбита голова, была рассечена бровь».

В беседе с 1news.az близкая семье Светлана Маркина рассказала о погибшей:

«Наша Ирадочка была очень душевной, доброй, отзывчивой, умной и успешной молодой женщиной. У неё было два высших образования, она знала несколько языков. После окончания университета она сначала работала в Azercell, параллельно преподавая английский язык на курсах. Затем её пригласили в компанию «Инфинити», где она работала в отделе кадров. До последнего момента наша Ирада занимала должность исполнительного директора известного итальянского бренда».

По её словам, Ирада Мурадова полностью отдавалась работе, а свободное время посвящала семье: «Прежде всего - маме. Ирада заботилась о ней, помогала сестре и племяннице. Всё своё свободное время она проводила с нами, с семьёй».

«Где-то в конце 2010 года Ирада познакомилась с Эмилем Агаджановым. Отношения поначалу были тёплыми и нежными, но недолговечными. Постепенно они переросли в деловые: она работала у него, помогала развивать бизнес. Да, они общались, поскольку работали вместе, но это были исключительно рабочие отношения. Что касается насилия или угроз, я лично ничего подобного никогда не замечала. Я спрашивала и у мамы - никогда не видела у Ирады ни синяков, ни других признаков насилия», - рассказывает С.Маркина.

По её словам, накануне трагедии Ирада общалась с сестрой Реной: «Мы планировали на следующий день поехать на пляж - был август. Она вечером переписывалась и с мамой, сообщив, что задерживается на работе и придёт позже. Никто ничего не подозревал. Ирадочка за день до этого общалась также с родственниками Эмиля - его сестрой и её мужем».

Как рассказала С.Маркина, за день до трагедии сестра Эмиля позвонила Ираде и попросила съездить к нему домой, объяснив, что Эмиль 3–4 часа не отвечает на звонки. «Так как Ирада была его бизнес-партнёром и знала его более десяти лет, она, конечно, поехала», - отмечает Маркина.

«Когда наша Ирочка приехала в квартиру Эмиля Агаджанова - она находится на Ясамале, это квартира его матери, - она увидела его в ужасном состоянии. Он был агрессивен, находился под воздействием наркотиков. Семья об этом знала, поэтому и переживала из-за отсутствия связи, но вместо того, чтобы поехать самим и посмотреть, что происходит с братом, они отправили туда нашу Ираду.

Когда Ирада сообщила им, что он в неадекватном состоянии и агрессирует, решили отвезти его в клинику EGE Hospital. Приехал муж сестры Эмиля, и они вместе отвезли его туда», - рассказала Светлана ханум.

По её словам, после того как Эмиля оставили в клинике, все разошлись по домам. «Но вечером почему-то медсестра позвонила именно нашей Раде, хотя знала, что он в состоянии наркотического опьянения. Позже мы узнали, что у него биполярное расстройство третьей степени. И вот такого человека попросили забрать постороннего человека - нашу Ирочку, с которой его связывали только рабочие отношения. Родственники не захотели ехать сами и попросили приехать Ираду. И она поехала. Не могла поступить иначе - была доброй, отзывчивой, всегда помогала. Она забрала его, позвонила маме, сказала, что задержится… и не вернулась».

«Мы считаем, что следствие ведётся однобоко. Мы неоднократно указывали в жалобах: на момент убийства Ирады Эмиль Агаджанов находился в состоянии наркотического опьянения. Но следствие делает упор только на диагноз - биполярное расстройство. Ирада оказалась рядом в момент его психического обострения. Нас также задевает, что после трагедии первыми в квартиру прибыли муж сестры Эмиля и его друг. Они находились там какое-то время - это видно по камерам: когда они зашли, когда вышли. Они приехали тогда, когда Ирада перестала отвечать на звонки. А она всю ночь была на связи именно с родственниками обвиняемого. Она говорила им, что он принял таблетку, что она выходила во двор, потому что он агрессировал, выходил на балкон, кричал, угрожал, что сбросится», - добавила она.

Маркина отметила, что, по словам мужа сестры Агаджанова, когда Ирада, находясь во дворе, дрожащим голосом писала сообщения и спрашивала, что делать, ей посоветовали вызвать скорую помощь: «Представляете? Не они поехали к своему родственнику, не они попытались вызвать скорую, а советовали это сделать Ираде. Она отказалась: боялась, что он, увидев врачей, действительно причинит себе вред. Будучи человеком неравнодушным, она сама поднялась к нему наверх, надеясь помочь. И больше оттуда не вышла».

С.Маркина отметила, что заключение судебно-медицинской экспертизы не отразило все телесные повреждения: «Когда родная сестра Ирады просила следователя показать фотографии повреждений, он делал это нехотя и не дал посмотреть их полностью. Я омывала тело и видела всё собственными глазами - зрелище было ужасное. Он сломал ей нос и гортань, разбита голова, была рассечена бровь на левой стороне, была бльшая гематома на шее, с левой стороны правая рука была в неестественном положении, были синяки на ягодицах, на бедренной части тела, на руках. Но почему-то эти следы не указаны в экспертизе. Когда мы говорили, что на теле были гематомы и ушибы, нам ответили, что это «трупные пятна».

Она добавила: «Мы узнали, что до трагедии у него уже диагностировали биполярное расстройство третьей степени с маниакальными проявлениями. Судебно-медицинская экспертиза это подтвердила. Но следствие сейчас делает упор только на диагноз, игнорируя тот факт, что в момент убийства он был ещё и под воздействием наркотиков».

В свою очередь, для соблюдения принципа объективности и получения полной картины, мы обратились за комментарием по данному вопросу в Генеральную Прокуратуру Азербайджанской Республики.

Как сообщили нам из Генпрокуратуры, продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому районной прокуратурой по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, по факту умышленного убийства Ирады Мурадовой, произошедшего 23 августа в одной из квартир, расположенных на территории Ясамальского района столицы.

«По уголовному делу будет обеспечено проведение полного, всестороннего и объективного расследования с последующим принятием соответствующего решения по результатам», - отметили 1news.az в Генпрокуратуре.