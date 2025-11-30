Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП

Жена вице-президента Ирана Эсмаила Сагаба Эсфахани погибла в результате ДТП на трассе Гармсар - Тегеран.

Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, автомобиль, в котором находились члены семьи политика, в провинции Семнан на севере страны столкнулся с грузовиком. Женщина погибла на месте, а трое ее детей и отец были доставлены в медицинский центр в Гармсаре для оказания помощи, откуда их эвакуировали в одно из медучреждений Тегерана.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Источник: Report