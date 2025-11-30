Внук великого Бюльбюля назначен дирижёром Государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли

Внук легендарного азербайджанского певца Бюльбюля — Муртуза Бюльбюль — назначен дирижёром Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

Об этом 1news.az передает со ссылкой на сообщение Азербайджанской государственной филармония имени Муслима Магомаева.

Муртуза Бюльбюль родился в 2001 году в семье композитора, народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюльоглы.

Первое музыкальное образование он получил в Детской музыкальной школе имени Бетховена Москвы.

В 2020 году он с отличием окончил Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по специальности «хоровое дирижирование» (класс Леонида Павлова), а затем — факультет оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории (класс Вячеслава Валеева). Кроме того, молодой дирижёр совершенствовал своё мастерство в Вене под руководством Гюнтера Нойхолда и в Берлине — под руководством Йоханнеса Винднера.

Дирижёрский дебют Муртузы Бюльбюля состоялся в 2015 году в Баку — с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли. За годы творческой деятельности он выступал с Российским национальным оркестром, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, Государственным симфоническим оркестром кинематографии России, Московским молодёжным камерным оркестром и другими престижными коллективами.

Назначение Муртузы Бюльбюля на должность дирижёра Государственного симфонического оркестра расценивается как начало нового этапа в творческой жизни коллектива.