Азербайджанский дзюдоист взял бронзу на турнире Большого шлема

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в столице ОАЭ Абу-Даби.

Спортсмен занял третье место в весовой категории +100 кг.

В поединке за бронзу Кокаури одолел представителя Нидерландов Юра Спайкерса иппоном.

Ахмед Юсифов (60 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Джамал Гамзатханов (+100 кг) завершили турнир на 5-м месте.

Отметим, что Мурад Фатиев, одержавший победу в первых трех поединках, не смог продолжить борьбу на полуфинальной стадии из-за травмы.

Источник: Report