Уиткофф сообщил, что встретится с Путиным 2 декабря

Спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф во время перерыва во встрече с украинской делегацией заявил, что оценивает переговоры с представителями Украины «позитивно», передает «Суспiлне».

Также он подтвердил, что завтра полетит в Москву, чтобы во вторник, 2 декабря, встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча делегации Украины с американской стороной проходит в Майами, в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay. В переговорах по обсуждению деталей мирного плана помимо Уиткоффа принимают участие госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Источник: РБК