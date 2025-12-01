 На дорогах Баку наблюдаются пробки в 17 направлениях | 1news.az | Новости
Общество

На дорогах Баку наблюдаются пробки в 17 направлениях

First News Media08:35 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица Афиядина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

7. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

11. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

12. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

16. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

17. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

