На Канарах найден урожай, который сеяли еще 2 тысячи лет назад

Международная группа исследователей из Швеции и Испании обнаружила на Канарских островах сохранившиеся в скальных зернохранилищах семена чечевицы, выращенной около двух тысяч лет назад.

Уникальная сохранность семян, заложенных в вырубленных в вулканической породе хранилищах, позволила ученым провести генетический анализ. Он показал, что чечевица была завезена на острова из Северной Африки.

Это открытие подтверждает теорию о том, что предки коренного населения архипелага прибыли из Северной Африки на рубеже эр, а не были изолированы, как считалось ранее. Они не только колонизировали острова с сложными вулканическими почвами, но и успешно адаптировали там земледелие.

Самое удивительное, что генетический профиль древней чечевицы идентичен сорту, который выращивают на островах сегодня. "Этот же вид чечевицы культивируют здесь уже 2000 лет, - отмечает ведущий автор исследования Дженни Хагенблад. - Несмотря на смену населения после европейского завоевания, местные культуры были переняты новыми поселенцами".

Источник: Российская газета