Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

Неделя креативности, организованная совместно ОИС и Министерством культуры Азербайджана, представляет собой серию региональных мероприятий, демонстрирующих различные направления креативных индустрий.

В течение недели пройдут панели, выступления и презентации по различным кластерам.

Мероприятия состоятся с 5 по 11 декабря 2025 года.

Общая программа по кластеру GameTech

В этом году основу кластера GameTech составляют панель GHUB, турнир Turan Masters Esports и финал Turkic Game Jam. Программа объединяет экспертные выступления и активное участие участников, охватывая ключевые аспекты развития игровой индустрии.

Программа представляется в рамках Недели креативности — с 5 по 11 декабря 2025 года.

Панель GHUB — Платформа для обсуждения игровых экосистем

В ходе панели будут рассмотрены текущие показатели игровой индустрии, образовательные модели и межстрановой обмен опытом.

Дискуссия состоится 9 декабря 2025 года.

Turan Masters Esports — 24-часовой турнир

На протяжении турнира в режиме реального времени будут наблюдаться командная синхронизация, динамика игрового процесса и тактические адаптации, а участники почувствуют атмосферу профессионального киберспорта.

Соревнование пройдёт 9 декабря 2025 года.

Turkic Game Jam — Финал регионального хакатона в Баку

Заключительный этап хакатона, начавшегося в апреле и охватившего пять стран, завершится презентацией проектов команд-победителей в Баку. Участники получат возможность представить свои разработки перед жюри.

Финальная презентация состоится 9 декабря 2025 года.

