Сегодня пятая годовщина освобождения от оккупации Лачинского района

Сегодня, 1 декабря Азербайджан отмечает пятую годовщину освобождения от оккупации Лачинского района.

Благодаря победному маршу Азербайджанской армии, и принципиальности, железной воле, дипломатическому мастерству Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, 10 ноября 2020 года страна-агрессор Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции.

На второй год после окончания Отечественной войны, 26 августа 2022 года, Азербайджан вернул под свой законный контроль город Лачин, и села Забух и Сус Лачинского района. Армяне, которые в период оккупации были незаконно переселены сюда, большей частью, с Ближнего Востока, покинули эти места.

Таким образом, Азербайджан своими силами восстановил верховенство международного права и историческую справедливость.

Площадь Лачинского района составляет 1883 кв км. Расположенный на юго-западе Азербайджана, на Малом Кавказе, район граничит на севере с Кяльбаджарским районом, на юге – с Губадлинским, на востоке – с Ходжалинским, Шушинским и Ходжавендским районами, а на западе с Арменией.

Лачинский район был оккупирован 18 мая 1992 года. В результате оккупации население района подверглось жестокой этнической чистке, более 300 военных и мирных жителей были убиты и пропали без вести.

Сегодня Лачинский район, освобожденный от оккупации без единого выстрела, без единого шехида, поднимается из руин.

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева здесь строятся новые автодороги, жизненно необходимая инфраструктура, предпринимаются меры по превращению района в зону «зеленой энергии».

Возрождаясь, Лачинский район становится краше прежнего.

Годы тоски остались позади, Азербайджан воссоединился с прекрасным Лачином. Сегодня над ним гордо реет, и вечно будет развеваться государственный флаг Азербайджана.