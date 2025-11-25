 В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова23:57 - 25 / 11 / 2025
В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности убийства трехдневного младенца, которого его мать - 41-летняя Парвана Эйвазова - бросила в море в Баку.

Как сообщает Oxu.Az, П.Эйвазова, работающая в аэропорту, официально развелась с мужем Гамидом Эйвазовым шесть месяцев назад решением Хазарского районного суда. Отмечается, что у них трое детей, старшему из которых 25 лет. Женщина скрывала свою беременность, используя специальный корсет, поэтому никто не знал о ее положении.

Ее бывший муж, Гамид Эйвазов, заявил, что не поддерживал отношения с Парваной уже два года и потребовал проведения ДНК-анализа для установления отцовства новорожденного. После этого требования П.Эйвазова отнесла младенца к морю в поселке Тюркян, где раньше проживала пара, и бросила его в воду.

По словам Г.Эйвазова, сначала его бывшая супруга сказала, что ребенок родился мертвым.

«Потом заявила, что не может получить в больнице документ о мертворождении для предоставления на работе. Я предложил вместе поехать в клинику. Оказавшись в безвыходной ситуации, она сказала, что продала ребенка за 3 000 манатов человеку, которого нашла на платформе TikTok, но не может до него дозвониться. Я посоветовал ей обратиться в полицию и сообщить о пропаже ребенка. Через три часа я позвонил ей, но трубку взял полицейский и сообщил, что Парвана якобы передала младенца кому-то в поселке Тюркян. Сотрудники полиции искали ребенка на протяжении 10-11 дней. В прошлую пятницу она явилась в полицейское отделение и призналась, что бросила младенца в море. Она всем лгала, я ей не верю. Даже если ребенок от меня, зачем его убивать? Я бы сам о нем заботился, зачем ты стала детоубийцей?!» - сказал мужчина.

По данному факту проводится расследование.

11:53

В Баку мать убила новорождённого ребёнка.

1news.az со ссылкой на АПА сообщает, что инцидент произошёл в Хазарском районе. 11 ноября жительница города Баку Парвана Эйвазова, 1984 года рождения, убила своего 3-дневного сына, бросив его в море на территории посёлка Тюркан.

Сотрудниками полиции в результате принятых мер П.Эйвазова была задержана.

Ведутся мероприятия по поиску тела.

Проводится расследование.

Поделиться:
4084

Актуально

Футбол

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» со счётом 0:2 - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

Политика

Создана Платформа НПО стран-членов ОТГ

В мире

Трамп: Договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки

Общество

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

В Баку таксист нарушил порядок и разбил чужие автомобили - ВИДЕО

Фонд «Nargis» сделал заявление о пожаре на благотворительной ярмарке «Холодные руки, Тёплое сердце»

В ресторанах и домах торжеств пройдут рейды - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В страшном пожаре погибла руководитель Бакинского дома национальной одежды

«Пациенты доходили до грани самоубийства»: Caspian Hospital рассказал, почему расторг договор с Айтен Сафаровой

Вынесен приговор 64-летнему мужчине, совершившему развратные действия в отношении ребенка

Владелец объекта в Ясамале отрицает свою вину, жильцы заявляют, что он лжет - ВИДЕО

Последние новости

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» со счётом 0:2 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:54

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

25 / 11 / 2025, 23:57

Эрдоган выразил надежду, что прямые переговоры между РФ и Украиной пройдут в Стамбуле

25 / 11 / 2025, 23:40

Глава МИД Азербайджана посетил Ватиканскую апостольскую библиотеку

25 / 11 / 2025, 23:22

Стармер: Зеленский согласился с большинством пунктов плана Трампа

25 / 11 / 2025, 23:10

В Баку таксист нарушил порядок и разбил чужие автомобили - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 22:50

Создана Платформа НПО стран-членов ОТГ

25 / 11 / 2025, 22:30

Стала известна причина смерти семьи Бёджек в стамбульском отеле

25 / 11 / 2025, 22:08

Трамп: Договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки

25 / 11 / 2025, 21:51

Фонд «Nargis» сделал заявление о пожаре на благотворительной ярмарке «Холодные руки, Тёплое сердце»

25 / 11 / 2025, 21:35

Заур Ахундов покинул Исполком АФФА

25 / 11 / 2025, 21:14

Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА - ФОТО

25 / 11 / 2025, 21:02

Юношеская лига УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» - ОБНОВЛЕНО

25 / 11 / 2025, 20:44

Обсуждены вопросы укрепления азербайджано-пакистанского экономического сотрудничества

25 / 11 / 2025, 20:38

В ресторанах и домах торжеств пройдут рейды - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 20:19

Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

25 / 11 / 2025, 20:00

День города Кяльбаджар отметили концертной программой и фейерверком - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 19:45

Делегации России и Украины начали переговоры в Абу-Даби - СМИ

25 / 11 / 2025, 19:32

На площади Фонтанов произошел пожар - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 19:09

В Баку состоится первая встреча министров труда государств-членов ОТГ

25 / 11 / 2025, 19:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30