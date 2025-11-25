В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности убийства трехдневного младенца, которого его мать - 41-летняя Парвана Эйвазова - бросила в море в Баку.

Как сообщает Oxu.Az, П.Эйвазова, работающая в аэропорту, официально развелась с мужем Гамидом Эйвазовым шесть месяцев назад решением Хазарского районного суда. Отмечается, что у них трое детей, старшему из которых 25 лет. Женщина скрывала свою беременность, используя специальный корсет, поэтому никто не знал о ее положении.

Ее бывший муж, Гамид Эйвазов, заявил, что не поддерживал отношения с Парваной уже два года и потребовал проведения ДНК-анализа для установления отцовства новорожденного. После этого требования П.Эйвазова отнесла младенца к морю в поселке Тюркян, где раньше проживала пара, и бросила его в воду.

По словам Г.Эйвазова, сначала его бывшая супруга сказала, что ребенок родился мертвым.

«Потом заявила, что не может получить в больнице документ о мертворождении для предоставления на работе. Я предложил вместе поехать в клинику. Оказавшись в безвыходной ситуации, она сказала, что продала ребенка за 3 000 манатов человеку, которого нашла на платформе TikTok, но не может до него дозвониться. Я посоветовал ей обратиться в полицию и сообщить о пропаже ребенка. Через три часа я позвонил ей, но трубку взял полицейский и сообщил, что Парвана якобы передала младенца кому-то в поселке Тюркян. Сотрудники полиции искали ребенка на протяжении 10-11 дней. В прошлую пятницу она явилась в полицейское отделение и призналась, что бросила младенца в море. Она всем лгала, я ей не верю. Даже если ребенок от меня, зачем его убивать? Я бы сам о нем заботился, зачем ты стала детоубийцей?!» - сказал мужчина.

По данному факту проводится расследование.

1news.az со ссылкой на АПА сообщает, что инцидент произошёл в Хазарском районе. 11 ноября жительница города Баку Парвана Эйвазова, 1984 года рождения, убила своего 3-дневного сына, бросив его в море на территории посёлка Тюркан.

Сотрудниками полиции в результате принятых мер П.Эйвазова была задержана.

Ведутся мероприятия по поиску тела.

Проводится расследование.