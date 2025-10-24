Состоялась международная конференция, посвященная открытию Бакинского арбитражного центра - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку прошла международная конференция, посвященная открытию Бакинского арбитражного центра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цель мероприятия – содействовать обмену знаниями между юристами, осуществляющими деятельность в сфере арбитража в различных регионах мира, укрепить сотрудничество между правоведами государственного и частного секторов, а также создать динамичную платформу для обсуждений развития арбитражного сектора в Азербайджане.

В конференции приняли участие более 600 правоведов, в том числе свыше 70 ведущих экспертов, юристов и официальных лиц государства.

Выступая на мероприятии, председатель Бакинского арбитражного центра Кямаля Мехтиева отметила, что центр создан в соответствии с высокими международными стандартами. Как и другие арбитражные центры, Бакинский арбитражный центр также будет иметь готовить соответствующие решения: «Арбитражный регламент уже готов. Он будет составлен на русском, французском и турецком языках. Мы также подготовили журнал «Бакинское арбитражное право». Это специализированный юридический журнал. Журнал будет выходить дважды в год на азербайджанском и английском языках».

Председатель Верховного суда Инам Керимов в своем выступлении отметил, что суды и арбитраж не являются конкурентами. Азербайджанский арбитраж является участником основных международных договоров, включая Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года: «Для эффективного функционирования арбитража нам необходимы сильные институты и компетентные судьи, которые применяют закон последовательно и справедливо. Благодаря преданности своему делу и профессиональному составу, а также своей деятельности в соответствии с международными стандартами, центр демонстрирует приверженность Азербайджана справедливому и прозрачному разрешению споров. Это повысит доверие к арбитражу и еще больше укрепит верховенство права в Азербайджане. Сотрудничество между соответствующими институтами и судебными системами имеет первостепенное значение для успешного осуществления арбитража».

Министр юстиции Фарид Ахмедов подчеркнул, что в Азербайджане сформировалось новое поколение молодых юристов, которые хорошо знакомы с международными арбитражными процессами и специализируются в этой области: «Они не только имеют возможность вести работу в международных арбитражных судах, но и имеют возможность выступать в качестве арбитров в различных арбитражных группах. Создание Бакинского арбитражного центра является важным шагом на пути к международной интеграции азербайджанской правовой системы и созданию справедливых механизмов разрешения споров».

По словам бывшего президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, арбитраж позволяет государствам, компаниям и международным инвесторам разрешать свои разногласия в спокойной, надежной и справедливой обстановке: «В отличие от медиации и примирительной процедуры, арбитраж выносит решение, имеющее силу аналогичное судебному. Это создает правовую ясность и стабильность. В отличие от обычных судов, арбитражный процесс является гибким. Стороны могут выбирать своих арбитров, устанавливать свои собственные правила и управлять этим процессом прозрачно, веря в объективность результата. В этой связи арбитраж является не только правовым механизмом, но и символом доверия, мира и верховенства права».

Бывший президент Международного института унификации частного права Мария Кьяра Малагути отметила, что создание надежной правовой среды важно для развития экономической интеграции, торговли и инвестиционного сотрудничества в регионе. В этой связи создание Международного арбитражного центра в Баку является очень важным и своевременным шагом. «Этот центр создает стратегическую возможность не только для юристов и специалистов, но и для страны и региона. Потому что арбитраж служит разрешению споров на основе принципов мира, взаимного уважения и верховенства права. Главное преимущество арбитража — его гибкость и свобода, предоставляемая сторонам. Он позволяет участникам самостоятельно определять правила и разрешать разногласия, не нарушая отношений. Создание такого центра важно для Азербайджана как с точки зрения повышения надежности инвестиционного климата, так и с точки зрения укрепления региональной правовой инфраструктуры».

После выступлений мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.