Отец погибшей при пожаре 7-летней Арзу обратился к обществу

Феликс Вишневецкий10:00 - Сегодня
Отец погибшей при пожаре 7-летней Арзу обратился к обществу

Одной из погибших во время произошедшего 22 ноября пожара в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе столицы оказалась дочь члена Коллегии адвокатов Али Гамбарова 7-летняя Арзу Гамбарли.

«Мне не нужна поддержка, я и так потерял смысл жизни. Вместо этого распространяйте информацию об этой трагедии и держите её на повестке», - отмечает А.Гамбаров в Instagram Stories.

Напомним, что в результате пожара, начавшегося в подвале здания, погибли три жителя многоэтажного жилого дома - Арзу Гамбарли, Самир Мамедов и Кенюль Гумбатова, 25 человек отравились угарным газом, а также был нанесён ущерб имуществу различных лиц.

2216

