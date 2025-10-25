Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии

Сегодня на внеочередном съезде партии «Ана Вэтэн» разразился скандал.

Он произошел между претендовавшими на пост председателя в этой партии Гюнай и Эльчином Агамалы, детьми нынешнего лидера партии Фазаила Агамалы.

Как сообщил Ф.Агамалы, его сын попытался сорвать работу съезда, и в сложившейся ситуации делегаты поддержали решение о том, чтобы действующий председатель продолжал осуществлять руководство партией до следующего съезда.

Следует отметить, что по утверждению Э.Агамалы, 100 делегатов, участвующих в съезде, поддерживают его и сделают все возможное для достижения справедливого результата.

