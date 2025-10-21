В отношении Рамиза Мехтиева проводились комплексные оперативно-технические мероприятия

Стали известны некоторые подробности уголовного дела в отношении бывшего руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Согласно информации, полученной АПА, Служба государственной безопасности (СГБ) проводила комплексные оперативно-технические мероприятия вокруг Рамиза Мехтиева задолго до возбуждения в отношении него уголовного дела.

Так, существует решение Сабаильского районного суда от 13 августа 2025 года о проведении указанных мероприятий.

На этой неделе адвокаты Рамиза Мехтиева подали апелляционную жалобу на ряд решений, принятых до избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. С этой целью они ознакомились с материалами уголовного дела, возбужденного в СГБ, а также с решениями, вынесенными Сабаильским районным судом на основании ходатайства СГБ.

Согласно информации, перехват сообщений по каналам связи, а также обыски в издательстве "Şərq-Qərb" и по другим адресам проводились именно на основании этого судебного решения.

В ранее распространённых в СМИ сообщениях в качестве адвоката Р. Мехтиева приводится имя только Заура Абыева.

По информации, полученной АПА, у Рамиза Мехтиева не один, а три адвоката. Он нанял ещё двоих, чьи имена пока не разглашаются.

Напомним, 14 октября Сабаильский районный суд Баку избрал в отношении Рамиза Энвер оглу Мехтиева меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

В рамках возбужденного в СГБ уголовного дела ему были предъявлены обвинения по статье 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), статье 274 (государственная измена), статье 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем) УК Азербайджана.

Отметим, Рамиз Мехтиев занимал пост главы Администрации Президента с 1995 по 2019 годы.