Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Центральным командованием США - ВИДЕО

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Центральным командованием США, адмиралом Военно-морских сил Брэдом Купером.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Министерство обороны Азербайджана, вначале гости посетили Аллею Шехидов и отдали дань памяти нашим шехидам, отдавшим свои жизни за Родину.

Приветствуя гостей, министр обороны рассказал им об успешных реформах, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами господина Ильхама Алиева.

Генерал-полковник З. Гасанов выразил удовлетворение мерами, реализуемыми в различных областях двустороннего сотрудничества, и существующими отношениями.

Адмирал Б. Купер, в свою очередь, выразил благодарность за тёплый приём и гостеприимство, подчеркнув пользу взаимных визитов для дальнейшего укрепления наших отношений. Выразив благодарность за вклад военнослужащих Азербайджанской Армии в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане, гость обратил внимание на необходимость развития нашего сотрудничества.

В заключение были обсуждены новые перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США.