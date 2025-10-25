Месси установил исторический рекорд по голам

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд МЛС по голам за один календарный год.

В ночь на 25 октября «Интер Майами» в первом матче первого раунда плей-офф МЛС обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2, а Месси оформил хет-трик. На счету аргентинского футболиста теперь 39 мячей за «Интер Майами» в 2025 году, что позволило ему установить новый рекорд МЛС по голам за календарный год. До этого достижение принадлежало Дени Буанге (38 голов в 2023 году) и Карлосу Веле (38 в 2019 году).

Второй матч между «Интер Майами» и Нэшвиллом» состоится 2 ноября.

Источник: Gazeta.ru