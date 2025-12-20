Украинские военные уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек

Служба безопасности Украины успешно поразила два российских истребителя Су-27 на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно информации, один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету - он уничтожен.

В пресс-службе СБУ также подвердили поражение диспетчерской башни аэродрома, что затрудняет организацию полетов российских сил.

"Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость обоих самолетов составляет около $70 млн.

Кроме этого, подтверждено поражение диспетчерской башни аэродрома, что значительно усложняет контроль и организацию полетов российских военных.