В Петербурге пройдет встреча лидеров стран - участниц СНГ

Традиционная неформальная встреча лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге 22 декабря пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства также проведет двусторонние беседы с лидерами ряда стран, добавили там.

Источник: ТАСС