Визит посла Назима Самедова в Гамбию - ФОТО

С 15 по 18 декабря 2025 года посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко и Гамбии Назим Самедов посетил Гамбию.

В ходе визита он встретился со спикером Национальной ассамблеи Гамбии Фабакари Томбонгом Джаттой, заместителем спикера Сииди Нджие, постоянным секретарем Министерства иностранных дел, международного сотрудничества и по делам гамбийцев за рубежом послом Лабу Янгом, министром молодежи и спорта Бакари Баджие и мэром столицы Банжула Рохей Малик Лоу. Состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между нашими странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также обсуждались вопросы углубления сотрудничества и реализации совместных проектов в будущем.

На встречах была выражена удовлетворенность уровнем дружественных отношений между Азербайджаном и Гамбией. Также было уделено внимание сотрудничеству в рамках международных организаций, особенно ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения, и была подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки на многосторонних платформах. Одновременно была подчеркнута важность парламентского сотрудничества, и отмечено, что создание групп дружбы в высших законодательных органах двух стран может внести важный вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества.

Посол Н. Самедов также посетил кампус Университета Гамбии в Фарабе, ведущего высшего учебного заведения страны, вместе с министром высшего образования, исследований, науки и технологий Гамбии Пьером Гомесом.

Было подчеркнуто, что Азербайджан мог бы оказать Университету возможную поддержку посредством Агентства международного развития (АИДА), и было отмечено, что гамбийская сторона могла бы рассмотреть предложения в этом отношении. Кроме того, посол также посетил штаб-квартиру Гамбийской радио- и телерадиовещательной компании (GRTS), где обсудил потенциальные вопросы сотрудничества между аналогичными организациями двух стран. Была отмечена важность повышения осведомленности о нашей стране в Гамбии, расширения контактов между представителями СМИ двух стран и организации ознакомительных визитов гамбийских журналистов в Азербайджан.