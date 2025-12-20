НАТО рассчитывает согласовать новый рамочный документ с Арменией в 2026 году

НАТО рассчитывает согласовать новый рамочный документ партнерства с Арменией в 2026 году.

Об этом заявила заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска по итогам встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

"Было приятно обсудить преобразование обороны Армении с министром Суреном Папикяном. Я высоко ценю продолжающийся вклад Армении в Силы НАТО в Косово (KFOR). Мы готовы поддержать реформы и надеемся согласовать новый рамочный документ для нашего партнерства в следующем году",- написала она в соцсети Х.