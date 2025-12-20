 Жюльет Гарсайд: Заявления Варданяна о незнании схем Troika выглядят неправдоподобными | 1news.az | Новости
Жюльет Гарсайд: Заявления Варданяна о незнании схем Troika выглядят неправдоподобными

First News Media12:10 - Сегодня
Жюльет Гарсайд: Заявления Варданяна о незнании схем Troika выглядят неправдоподобными

В документальном фильме The Oligarch's Design телеканала AnewZ приводятся оценки международных экспертов, ставящие под сомнение заявления Рубена Варданяна о его неосведомленности относительно деятельности финансовой сети Troika Laundromat.

Как передает Report, редактор по вопросам европейских финансов газеты The Guardian Жюльет Гарсайд рассказала создателям ленты, что Рубен Варданян заявлял о том, что знал своих клиентов, однако при этом настаивал, что не был осведомлен о том, что компании Troika получали средства, связанные с мошенническими схемами.

"Заявления о том, что он ничего не знал, выглядят маловероятными, поскольку подобные операции либо происходили без его ведома, либо с его ведома. При этом часть его собственных средств проходила через ту же сеть компаний", - отметила Гарсайд.

По ее словам, именно через эти компании проходили средства, фигурировавшие в деле Магнитского.

В свою очередь бывший работодатель Сергея Магнитского, адвокат по вопросам борьбы с коррупцией и защиты прав человека Джеймисон Фаерстоун указывает на прямую связь между расследованием Магнитского и схемой Troika Laundromat.

"Деньги, которые обнаружил Сергей, были похищены из казны, прошли через Troika Laundromat, чтобы покинуть Россию, и в итоге оказались в карманах некоторых очень влиятельных российских чиновников", - подчеркнул Фаерстоун.

Напомним, что показ документального фильма The Oligarch's Design из серии журналистских расследований телеканала AnewZ состоялся 19 декабря в киноцентре "Низами".

Фильм основан на информации из открытых источников и международных исследованиях, раскрывших финансовую сеть Troika Laundromat, через которую перемещались миллиарды долларов посредством офшорных структур.

Одной из ключевых линий документального фильма является хронология событий, связанных с заявлениями Рубена Варданяна об отказе от российского гражданства в 2022 году, его последующим переездом в Карабах и занятием должности в самопровозглашенном сепаратистском режиме.

В фильме также затрагивается деятельность Aurora Foundation. Представлены интервью с представителями платформы, в работе которой на протяжении многих лет участвовали известные лица из разных стран мира.

