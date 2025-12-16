«Карабах» оштрафован за поведение болельщиков

Сегодня состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает azerisport.com, по его итогам решено оштрафовать «Карабах» на 3000 манатов за использование фанатами пиротехники во время матча 15-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Араз-Нахчывана». В свою очередь, АН заплатит 700 манатов за перебор желтых карточек.

«Габала» подверглась штрафу в размере 1000 манатов за прямое удаление футболиста команды Ибрахима Сангаре во встрече с «Кяпазом». Сам Сангаре дисквалифицирован на 2 игры. Гянджинцы заплатят 700 манатов за перебор «горчичников» – по этой же причине и столько же выплатят «Сабах», «Карван-Евлах» и «Сумгайыт» за матчи с «Туран-Товузом», «Имишли» и «Нефтчи», соответственно.

Помимо прочего, ряд клубов 1-й Лиги заплатит в целом 1950 манатов за различные нарушения в ходе 10-го тура.