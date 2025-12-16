 «Карабах» оштрафован за поведение болельщиков | 1news.az | Новости
«Карабах» оштрафован за поведение болельщиков

First News Media16:20 - Сегодня
Сегодня состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает azerisport.com, по его итогам решено оштрафовать «Карабах» на 3000 манатов за использование фанатами пиротехники во время матча 15-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Араз-Нахчывана». В свою очередь, АН заплатит 700 манатов за перебор желтых карточек.

«Габала» подверглась штрафу в размере 1000 манатов за прямое удаление футболиста команды Ибрахима Сангаре во встрече с «Кяпазом». Сам Сангаре дисквалифицирован на 2 игры. Гянджинцы заплатят 700 манатов за перебор «горчичников» – по этой же причине и столько же выплатят «Сабах», «Карван-Евлах» и «Сумгайыт» за матчи с «Туран-Товузом», «Имишли» и «Нефтчи», соответственно.

Помимо прочего, ряд клубов 1-й Лиги заплатит в целом 1950 манатов за различные нарушения в ходе 10-го тура.

