Гафарова обсудила с Ибрагимовичем межпарламентское сотрудничество Баку и Подгорицы
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с вице-премьером и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем, находящимся с визитом в Баку.
Об этом сообщило МИД Черногории в соцсети Х.
"Ибрагимович встретился с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Встреча подчеркнула важность парламентской дипломатии и более тесного сотрудничества между законодательными органами, подтверждая общую приверженность развитию дружественных отношений и продвижению всестороннего и двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.
Источник: Report
