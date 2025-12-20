Гафарова обсудила с Ибрагимовичем межпарламентское сотрудничество Баку и Подгорицы

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с вице-премьером и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем, находящимся с визитом в Баку.

Об этом сообщило МИД Черногории в соцсети Х.

"Ибрагимович встретился с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Встреча подчеркнула важность парламентской дипломатии и более тесного сотрудничества между законодательными органами, подтверждая общую приверженность развитию дружественных отношений и продвижению всестороннего и двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.

Источник: Report