ФИФА сообщила о рекордном призовом фонде чемпионата мира по футболу 2026 года

ФИФА объявила об увеличении призового фонда чемпионата мира 2026 года на 50% по сравнению с предыдущим турниром в Катаре.

После заседания совета ФИФА в Дохе было объявлено, что рекордные $727 млн будут распределены между членами организации в результате проведения ЧМ-2026. Из этой суммы $655 млн составят призовые странам — участницам турнира.

Победившая на чемпионате мира сборная получит $50 млн, финалист — $33 млн, приз за третье место составит $29 млн, за четвертое — $27 млн, за пятое—восьмое места — $19 млн, 9–16-е — $15 млн, 17–32-е — $11 млн, 33–48-е — $9 млн.

Кроме того, каждая команда, прошедшая отбор, получит $1,5 млн на покрытие расходов на подготовку к турниру. Это означает, что всем командам гарантировано как минимум $10,5 млн за участие в ЧМ-2026.

Победитель ЧМ-2022, сборная Аргентины, получила тогда $42 млн.

«Чемпионат мира станет прорывным событием с точки зрения его финансового вклада в мировое футбольное сообщество», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).