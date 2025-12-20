Армения официально обратилась к РФ с просьбой об экстрадиции бывшего генпрокурора РА

Армения официально обратилась к России с просьбой об экстрадиции бывшего генерального прокурора Республики Армения Геворга Костаняна.

«17 декабря Генеральная прокуратура Республики Армения направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации прошение об экстрадиции его и передаче компетентным органам Республики Армения для возбуждения уголовного дела», — сообщила Генеральная прокуратура.

Отметим, что Армения уже обращалась к РФ и получила отказ.

18 ноября этого года генеральный прокурор РА Анна Вардапетян объявила в Национальном собрании, что прокуратура РА обратится к России с просьбой об экстрадиции бывшего генерального прокурора Геворга Костаняна по делу 1 марта и бывшего руководителя следственной группы по тому же делу Ваагна Арутюняна.

«У нас нет согласия российской стороны на их экстрадицию, хотя прокуратура снова направит запрос об экстрадиции с просьбой пересмотреть ранее отклоненное обращение», — сказала она, добавив, что и Костанян, и Арутюнян находятся в России.

Оба находятся в розыске.

Ранее Hetq писало, что бывший генеральный прокурор Геворг Костанян, разыскиваемый правоохранительными органами с 2019 года, получил российское гражданство и зарегистрирован в Москве с января 2022 года.

Источник: news.am