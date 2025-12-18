«Айнтрахт» сыграет против «Карабаха» без своих болельщиков - ПРИЧИНА

Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о запрете на присутствие болельщиков франкфуртского "Айнтрахта" на выездном матче против "Карабаха" в Лиге Чемпионов.

Немецкие фанаты не смогут приобрести билеты на игру, которая пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Причиной санкций стало использование пиротехники болельщиками "Айнтрахта" во время предыдущего выездного поединка против "Барселоны".

Напомним, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" назначен на 21 января 2026 года и начнется в 21:45.

Источник: Oxu.Az