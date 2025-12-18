«Айнтрахт» сыграет против «Карабаха» без своих болельщиков - ПРИЧИНА
Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о запрете на присутствие болельщиков франкфуртского "Айнтрахта" на выездном матче против "Карабаха" в Лиге Чемпионов.
Немецкие фанаты не смогут приобрести билеты на игру, которая пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
Причиной санкций стало использование пиротехники болельщиками "Айнтрахта" во время предыдущего выездного поединка против "Барселоны".
Напомним, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" назначен на 21 января 2026 года и начнется в 21:45.
Источник: Oxu.Az
