Азербайджан и Черногория подписали меморандум по консульским вопросам - ФОТО
Министерства иностранных дел Азербайджана и Черногории подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в консульских вопросах.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Подписи под документом оставили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его черногорский коллега Эрвин Ибрагимович, находящийся с визитом в Баку.
Отмечается, что документ направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в консульской сфере и совершенствование услуг, предоставляемых гражданам.
