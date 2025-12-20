Байрамов и Ибрагимович обсудили мирный процесс на Южном Кавказе - ОБНОВЛЕНО

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Черногории Эрвин Ибрагимович провели переговоры в узком и расширенном форматах.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, министры рассмотрели текущее состояние и будущие перспективы азербайджано-черногорских отношений, включая политический диалог, экономическое сотрудничество, гуманитарные связи и взаимодействие на международных площадках.

Была подчеркнута важность расширения торговли, поощрения инвестиций, укрепления деловых контактов и продвижения совместных проектов. Стороны особо отметили эффективную деятельность Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Министры также обсудили сотрудничество в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур, подтвердив приверженность сотрудничеству, основанному на взаимном доверии. Также были затронуты региональные вопросы, Байрамов проинформировал своего коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

