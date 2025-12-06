 Bloomberg: В ЦА и на Кавказе случился «концертный бум» после закрытия Москвы для гастролей | 1news.az | Новости
Bloomberg: В ЦА и на Кавказе случился «концертный бум» после закрытия Москвы для гастролей

First News Media23:02 - 06 / 12 / 2025
Bloomberg: В ЦА и на Кавказе случился «концертный бум» после закрытия Москвы для гастролей

В Центральной Азии и на Кавказе случился «концертный бум» мировых звезд, возникший после фактического закрытия Москвы для гастролей в 2022 году после начала военной операции на Украине, пишет Bloomberg.

Из-за «продолжающейся изоляции российского концертного рынка» соседние страны превращаются в новые точки притяжения для мировой музыкальной индустрии, отмечает агентство. За этим стоят новые рабочие места, инфраструктура и связи по всему региону, сказано в публикации.

С 2022 года более 20 мировых артистов впервые выступили в странах Центральной Азии и на Кавказе, включая Guns N’Roses и Deep Purple. Этой осенью Backstreet Boys впервые выступили в Казахстане, в августе там, в Узбекистане и Армении дала концерты американская певица Дженнифер Лопес. За месяц до нее Джастин Тимберлейк собрал крупные площадки в Азербайджане и Грузии, говорится в статье.

На фоне этого спрос на зарубежные выступления среди россиян вырос в 70 раз, пишет агентство.

Получателем выгоды стали соседние с Россией страны. Эксперты отмечают, что для них этот концертный бум стал переломным моментом. Организаторы получают доступ к международным технологиям, инженеры — к опыту работы на крупных площадках, а города накапливают компетенции для проведения событий мирового уровня.

Источник: РБК

