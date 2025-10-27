В Баку сгорел склад стройматериалов - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании строительных материалов на территории поселка Кешля Низаминского района города Баку.

Как передает 1news.az, в связи с поступившей информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь был потушен в кратчайшие сроки, не допущено его распространение.

В результате пожара сгорели строительные материалы на площади 150 кв.м, которые были складированы под навесом общей площадью 400 кв.м, а также частично сгорел салон легкового автомобиля марки "Mercedes", припаркованного поблизости.

Остальная часть строительных материалов и автомобиля, а также прилегающие территории были защищены от огня.