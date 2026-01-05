 Молодой азербайджанский ученый заняла третье место в международном рейтинге по аэрокосмическим исследованиям - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Молодой азербайджанский ученый заняла третье место в международном рейтинге по аэрокосмическим исследованиям - ФОТО

First News Media20:20 - Сегодня
Молодой азербайджанский ученый заняла третье место в международном рейтинге по аэрокосмическим исследованиям - ФОТО

Молодой азербайджанский ученый Сона Гулиева заняла третье место в престижном международном рейтинге Top 100 Women in Aerospace & Aviation 2025 в области аэрокосмических исследований.

Она была отобрана из более чем 200 кандидатов со всего мира и вошла в число признанных женщин-специалистов, работающих в сфере аэрокосмоса и авиации.

Комментируя свой международный успех в беседе с АЗЕРТАДЖ, Сона Гулиева отметила: «Для меня признанием было уже само участие в номинации и включение в список финалистов. Честно говоря, я не ожидала, что займу третье место. Это еще раз подтвердило, что честный и последовательный труд заметен, а выбранный путь и проделанная работа имеют смысл. Я принимаю этот результат с глубоким чувством благодарности и ответственности», - подчеркнула она.

Молодой ученый рассказала, что узнала о результатах рейтинга в утренние часы первого дня нового года во время видеосвязи с семьей, и третье место стало для нее полной неожиданностью. «Это высокая оценка моей деятельности, и заслуга в ее получении принадлежит не только мне, но и всем, кто меня поддерживал и напоминал о важности продолжать выбранный путь», — отметила Сона Гулиева.

Вхождение азербайджанского специалиста в первую тройку рейтинга Top 100 Women in Aerospace & Aviation 2025 рассматривается как показатель растущего авторитета и потенциала страны в сфере аэрокосмических исследований, науки, инноваций и высоких технологий, а также международного признания азербайджанских ученых.

С полным списком рейтинга можно ознакомиться на официальной платформе проекта Top 100 Women in Aerospace & Aviation: https://top100aero.space/Landing

Отметим, что рейтинг Top 100 Women in Aerospace & Aviation является глобальной инициативой, направленной на признание женщин-специалистов, внесших реальный вклад в развитие аэрокосмической и авиационной отраслей. В список входят профессионалы, работающие в различных направлениях аэрокосмической и авиационной сферы, и он отражает деятельность специалистов на международном уровне.

Рейтинг был учрежден несколько лет назад, а список 2025 года является очередным выпуском проекта. В рамках текущего выпуска было зарегистрировано более 230 кандидатов, а итоговые результаты сформированы на основе мнений и голосования профессионального сообщества.

Основатель проекта Мэтью Хига отметил, что инициатива не является конкурсом популярности, а ее главная цель — подчеркнуть профессиональный авторитет, лидерство и реальное влияние. По его словам, проект нацелен на выявление деятельности специалистов, которые играют важную роль в развитии аэрокосмической и авиационной индустрии, но зачастую остаются вне общественного внимания.

