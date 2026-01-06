В школах Азербайджана пять дней не будет занятий

В общеобразовательных школах пять дней не будет занятий.

Как сообщает 1news.az, согласно постановлению Кабинета Министров «Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях», зимние каникулы школьников традиционно приходятся на последнюю неделю января. В 2025–2026 учебном году зимние каникулы охватят период с 27 по 31 января.

Поскольку 1 февраля, день окончания каникул, приходится на воскресенье, учащиеся приступят к занятиям во втором полугодии со 2 февраля.