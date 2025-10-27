 В некоторых районах Азербайджана выпал снег | 1news.az | Новости
Общество

В некоторых районах Азербайджана выпал снег

Фаига Мамедова12:20 - Сегодня
В Азербайджане с дневных часов 26 октября, начиная с северных и западных районов, и до утра 27 октября погода на некоторых территориях кратковременно изменилась: временами шел ливневый дождь, гремела гроза.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В высокогорных районах - Шахдаге, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачыне - выпал снег.

Количество выпавших осадков составило: в Гахе (Сарыбаш) - 13 мм, в Балакене - 6 мм, в Шахбузе - 5 мм, в Загатале - 4 мм, а также до 2 мм было зафиксировано в Товузе, Шеки, Садараке, Шуше, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Дашкесане, Шамкире, Губе, Гусаре.

На ряде территорий дул северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигала: в Баку и на Абшеронском полуострове - 21 м/с, в Шахдаге - 20 м/с, в Джульфе и Нафталане - 18 м/с, в Мингячевире и Нахчыване - 16 м/с.

Днем 27 октября и 28 октября на территории страны ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков.

