Найдены останки шехида, пропавшего в Первой Карабахской войне - ФОТО

Обнаружены останки шехида Мубариза Агагусейн оглу Шахмурова, без вести пропавшего во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, шехид Мубариз Шахмуров завтра будет предан земле на Аллее шехидов в Кешля.

Отметим, что шехид Мубариз Шахмуров родился в селе Нариманкенд Сабирабадского района.

Сельская школа, где он учился, носит его имя.

Напомним, что М.Шахмуров воевал в отряде Национального героя Агиля Гулиева, героически погиб 26 февраля 1992 года в Ходжалы в возрасте 29 лет.