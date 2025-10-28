В городе Джебраил заложен фундамент второго и третьего жилых комплексов - ФОТО

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент второго и третьего жилых комплексов в городе Джебраил.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, второй жилой комплекс будет создан на территории площадью 5,28 гектара. В рамках проекта планируется построить 23 пяти- и шестиэтажных здания, в которых будет в общей сложности 615 одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир. В комплексе будут созданы все необходимые условия для комфортного проживания жильцов.

Затем глава государства заложил фундамент третьего жилого комплекса, который будет построен в городе. Общая площадь этого комплекса также превышает 5 гектаров. Планируется построить 25 пяти-, шести- и семиэтажных зданий. В них будет 746 одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир.

Оба комплекса будут построены в соответствии с современными стандартами, оснащены необходимой социальной инфраструктурой и станут очередным важным шагом на пути к восстановлению города Джебраил.