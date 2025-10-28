Теракт предотвратили в Алматы

Террористический акт предотвращен в Алматы, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«КНБ в городе Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами. Все они арестованы, ведется следствие», - говорится в сообщении во вторник.

Наряду с этим, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел восемь граждан Казахстана.

«За этот же период по материалам КНБ за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены шестеро лиц. Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечено 89 лиц, шестеро из которых иностранцы», - добавили в комитете.

Источник: КазТАГ