В центре Баку пьяный водитель совершил наезд на светофор - ВИДЕО

Общество

Фаига Мамедова16:57 - Сегодня
В Насиминском районе арестован водитель, который, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил аварию.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что сотрудники Отдела Государственной дорожной полиции Насиминского РУП (Районного управления полиции) продолжают профилактические мероприятия в целях обеспечения безопасности движения. Во время последнего мероприятия на территории района был задержан водитель Тайфун Фараджов, управлявший транспортным средством марки «Changan», за то, что он нарушил общественный порядок, создал угрозу жизни других участников движения, не подчинился законному требованию полиции, а также совершил наезд на светофор на пересечении улиц Дж. Гаджибейли и М. Миргасымова, приведя его в негодность.

Поскольку возникли подозрения, что Т. Фараджов употреблял спиртные напитки, он был направлен на медицинское освидетельствование. В ходе освидетельствования было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя был составлен административный протокол, который направлен для принятия решения в Насиминский районный суд. Решением суда Т. Фараджов был арестован в административном порядке на срок 2 месяца.

