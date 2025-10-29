Неисправный автомобиль спровоцировал затор в Баку - ФОТО

Техническая неисправность автомобиля стала причиной транспортного затора в Наримановском районе столицы.

Как передает 1news.az со ссылкой на информацию Центра интеллектуального управления транспортом МВД, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева: в тоннеле «Багиров» остановилось транспортное средство, вышедшее из строя по техническим причинам.

В результате остановки неисправного автомобиля в направлении центра города образовалось значительное скопление транспорта. В настоящее время сотрудники дорожной полиции принимают все необходимые меры для скорейшего устранения пробки и восстановления нормального движения.