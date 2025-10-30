Лейла Алиева встретилась с участницей проекта «Молодой пчеловод» в Габале - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева побывала в гостях у семьи Гафаровых, проживающей в селе Мыхлыговаг Габалинского района и участвующей в проекте "Молодой пчеловод".

Как передает 1news.az, во время встречи состоялась искренняя беседа с членами семьи, которые подробно рассказали об опыте, полученном в рамках проекта, и планах на будущее.

Семья выразила искреннюю благодарность за инициативу реализации этого проекта, а также за личный визит Лейлы Алиевой.

Отметим, что молодой пчеловод Лала Гафарова в прошлом году собрала 40 кг меда, а в этом году – 100 кг.

Она также выступила в качестве участницы проекта "Молодой пчеловод" на Фестивале меда, проведенном в Кяльбаджаре в прошлом месяце по инициативе Лейлы Алиевой, и представила свою продукцию покупателям.