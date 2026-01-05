Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

Стали известны самые популярные имена, которыми называли детей в Азербайджане в прошлом году.

Согласно данным, полученным Report, в 2025 году самым популярным именем среди мальчиков стало имя Угур.

В течение года это имя получили 1569 младенцев.

Кроме того, среди новорожденных мальчиков 1166 получили имя Рауль, 1028 - Али, 1050 - Гусейн и 986 - Юсиф.

Среди девочек первое место заняло имя Мелиса. В прошлом году этим именем назвали 1073 ребенка.

Также 1015 новорожденных девочек получили имя Зейнаб, 1014 - Марьям, 993 - Нилай и 964 - Айлин.