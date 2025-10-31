 Эрдоган надеется, что вскоре Россия и Украина найдут компромиссы для мира | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Эрдоган надеется, что вскоре Россия и Украина найдут компромиссы для мира

First News Media17:24 - Сегодня
Эрдоган надеется, что вскоре Россия и Украина найдут компромиссы для мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что в скором времени Россия и Украина смогут найти компромиссы для мирного урегулирования.

«С самого первого дня [российско-украинского конфликта] мы взяли на себя ответственность за справедливое и долгосрочное мирное урегулирование этой войны, которая продолжается уже четвертый год. На наших встречах с господином Путиным и господином Зеленским мы выражали решимость оказать всемерную поддержку прекращению огня и установлению прочного мира. Надеюсь, что в ближайшем будущем стороны найдут компромиссы, которые откроют путь к тому, чтобы два соседних народа снова жили бок о бок в мире», - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на форуме TRT World Forum.

Он добавил, что «Турция со своей стороны продолжит вносить всевозможный вклад в поиски мирного решения» на Украине.

Источник: ТАСС

Поделиться:
198

Актуально

Политика

Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

Общество

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Общество

В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s - ФОТО

Общество

В Азербайджане впервые пересажено сердце от посмертного донора

В мире

Ахмед Аш-Шараа отчитал сирийских чиновников за показную роскошь

Эрдоган надеется, что вскоре Россия и Украина найдут компромиссы для мира

Спикер парламента Армении пригрозил «железным мандатом» и «железным молотом»

Оперативные действия в воинской части в Эчмиадзине проводит Антикоррупционный комитет - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

Найден способ повысить эффективность лечения твердых раковых опухолей

ЕС намерен снижать зависимость от сырья из КНР

Премьер Британии завтра посетит Турцию с визитом

Последние новости

Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

Сегодня, 18:31

Бакинская инициативная группа прекратила свою деятельность в связи с французскими заморскими территориями?

Сегодня, 18:15

В мегалотерее Bakcell разыгран четвёртый автомобиль!

Сегодня, 18:00

В Турции вынесен суровый приговор виновным в пожаре на горнолыжном курорте, унесшем жизни 78 человек

Сегодня, 17:34

Ахмед Аш-Шараа отчитал сирийских чиновников за показную роскошь

Сегодня, 17:31

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Сегодня, 17:28

Еще два маршрута столицы переходят на современные автобусы

Сегодня, 17:26

Эрдоган надеется, что вскоре Россия и Украина найдут компромиссы для мира

Сегодня, 17:24

В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s - ФОТО

Сегодня, 17:15

Самир Багиров впервые за долгое время появился в эфире и назвал причину затяжной депрессии – ВИДЕО

Сегодня, 17:05

Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор изменит Южный Кавказ, принесет процветание и сотрудничество

Сегодня, 16:45

В Азербайджане впервые пересажено сердце от посмертного донора

Сегодня, 16:35

Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

Сегодня, 16:15

В этом направлении будут курсировать современные автобусы

Сегодня, 16:05

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Челси» в Баку продано более 27 тысяч билетов

Сегодня, 15:50

Ранее судимый за торговлю людьми пойман с наркотиками

Сегодня, 15:40

Благотворительная акция «Доля Победы» от Red Hearts

Сегодня, 15:36

Временный поверенный США поделилась впечатлениями о реализуемых проектах в Зангилане

Сегодня, 15:10

Великое возвращение: Семьям, прибывшим в село Хыдырлы Агдамского района, вручили ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:02

От преступлений к ответственности. Азербайджан разоблачает колониальное наследие Бельгии

Сегодня, 15:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10