Дорожная полиция призывает пешеходов быть ответственными на дорогах - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) распространило обращение к пешеходам, напомнив о высокой степени их ответственности за безопасность на дорогах.

Как передает 1news.az, в заявлении ГУ ГДП подчеркивается, что пешеходы являются самыми незащищенными участниками движения, и обеспечение их безопасности в значительной мере зависит от их собственного поведения.

В полиции отметили, что пешеходы часто пренебрегают правилами:

«Иногда пешеходы, имея поблизости оборудованный переход, переходят дорогу в неустановленных местах, тем самым подвергая риску как свою жизнь, так и безопасность других участников движения. Мгновенная спешка или невнимательность часто приводят к необратимым последствиям».

ГУГДП напоминает, что соблюдение правил - это не только требование закона, но и показатель ценности, которую мы придаем своей жизни и жизни окружающих.

В связи с этим ГУГДП в очередной раз призвало граждан к ответственности:

Используйте только установленные переходы;

Прежде чем выйти на проезжую часть, посмотрите в обе стороны;

Не пренебрегайте мерами предосторожности.

«Помните - ваша безопасность зависит от вашего поведения!» – говорится в обращении.