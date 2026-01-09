В отношении врачей клиники «MedAura» возбуждено уголовное дело из-за инцидента, в результате которого пациентка впала в кому.

Как передает 1news.az, об этом Bizim.Media сообщил защищающий права пострадавшей адвокат адвокатского бюро №20 Русиф Эминли.

Речь идет о ЛОР-хирурге Ягубе Асади и анестезиологе Джамиле Алиевой. 30 апреля прошлого года во время операции на носу в клинике «MedAura» пациентка Нигяр Ильхам гызы Будаглы впала в состояние комы.

По словам адвоката, следствие по уголовному делу завершено, и материалы направлены в суд.

Обоим медицинским работникам предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

Примечание: несмотря на то что в скобках указана формулировка «смерть», данная статья в Азербайджане также применяется в случаях причинения тяжкого вреда здоровью.

В отношении врачей, привлеченных к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Адвокат отметил, что состояние Нигяр Будаглы на данный момент остается неизменным - она уже несколько месяцев находится в коме.