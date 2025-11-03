Открытие армяно-турецкой границы пока не обсуждается - источник в Анкаре

Открытие армяно-турецкой границы пока не обсуждается, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Собеседник агентства отметил при этом, что переговорный процесс по нормализации отношений между двумя странами продолжается.

«На данный момент речь идет о нормализации отношений, а не о конкретном открытии границы. Этот вопрос будет зависеть от хода процесса, конкретных сроков пока нет», – заявил источник издания.