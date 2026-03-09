 У Ирана новый верховный лидер | 1news.az | Новости
В мире

У Ирана новый верховный лидер

First News Media09:45 - Сегодня
У Ирана новый верховный лидер

Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, избран новым лидером исламской республики.

«На сегодняшнем чрезвычайном заседании аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи был единогласно избран уважаемыми представителями Совета экспертов третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран», - приводится фрагмент заявления совета гостелерадиокомпанией.

Он приходится сыном погибшему аятолле Али Хаменеи. Ранее СМИ уже называли его наиболее вероятным кандидатом. По некоторым данным, кандидатура 56-летнего Моджтабы Хаменеи оспаривалась и подвергалась критике как нежелательный пример династической преемственности в системе, основанной на революционных принципах.

На верность новому верховному лидеру присягнул Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана, КСИР). Корпус выразил готовность следовать его указаниям, сообщила пресс-служба КСИР.

«Корпус стражей как преданный солдат и мощная опора власти, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов по руководству, готов полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания господина аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи», - приводит заявление КСИР иранская гостелерадиокомпания.

Также на верность Моджтабе Хаменеи присягнули силы правопорядка и армия.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на высший пост и от всех дипломатических работников страны поклялся в верности новому лидеру.

Выборы нового верховного лидера, говорится в послании, «в нынешней опасной для страны обстановке гарантируют сохранение ее суверенитета, территориальной целостности, укрепляют национальное единство».

От себя и от имени всех дипломатов исламской республики Арагчи «заверил в верности третьего верховного лидера страны и поклялся ни на минуту не отказываться от защиты прав иранского народа и продвижения национальных интересов Ирана на международной арене».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что избрание на пост верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи является выражением воли всех иранцев. Такую оценку он дал в своем «Выбор вашей кандидатуры на этот пост является выражением воли всего народа исламской республики и показателем его единения. <...> Не сомневаюсь, что под вашим мудрым руководством нам удастся решить все текущие проблемы», - подчеркнул Пезешкиан.

Церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана пройдет сегодня в Тегеране.

Торжественные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени (15:30 по Баку) на площади Энгеляб в центре иранской столицы.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что новому верховному лидеру Ирана предстоит заручиться одобрением Вашингтона. В противном случае «он не продержится долго», заявил Трамп.

При этом он признал, что мог бы одобрить кандидатуру человека, связанного с действующей иранской властью, отметив, что подходящих кандидатов достаточно.

Армия Израиля же предупредила, что будет преследовать любого преемника Али Хаменеи, а также всех причастных к назначению нового руководителя страны.

В отличие от своего отца, 56-летний Моджтаба долгое время оставался в тени. Он никогда не занимал государственных должностей, не выступал с публичными речами и не давал интервью, а в открытом доступе опубликовано лишь небольшое число его фотографий и видеозаписей.

Однако на протяжении многих лет ходили слухи, что за кулисами иранской политики он обладает значительным влиянием.

Дипломатические телеграммы США, опубликованные WikiLeaks в конце 2000-х годов, описывали его как «власть за рясами» — человека, которого в правящих кругах широко считали «способным и решительным».

Источники: ТАСС, IRIB, ABC NEWS, АР, ВВС

