В Индии самосвал с галькой врезался в автобус, есть погибшие

Не менее 20 человек, в том числе женщины и дети, погибли и 20 ранены в результате лобового столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Телангана, сообщили власти штата.

“Около 20 человек погибли, около 20 находятся на лечении в больнице, трое из них получили тяжелые ранения”, - сказал министр транспорта штата Телангана Поннам Прабхакар телеканалу NDTV.

По словам представителя полиции Махеша Бхагвата, по предварительным данным, водитель груженного галькой самосвала превысил скорость и врезался в автобус. После инцидента камни засыпали автобус, препятствуя попыткам пассажиров выбраться и осложняя оказание помощи.

Главный министр штата Телангана Ревант Редди выразил соболезнования в связи с ДТП и поручил официальным лицам немедленно прибыть на место происшествия и принять необходимые меры по оказанию помощи.

Источник: РИА Новости