КСИР: «Пезешкиан совершил ошибку, заявив, что нападений на соседние страны не будет»

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) отреагировали на заявление президента Ирана о том, что страна больше не будет атаковать страны Персидского залива.

Ранее Пезешкиан заявил, что Иран не намерен наносить удары по соседним государствам.

Однако вскоре после этого КСИР распространил официальное заявление, фактически опровергнув слова президента.

В сообщении военной структуры говорится, что президент допустил ошибку, делая подобные заявления. Представители КСИР подчеркнули, что их действия продемонстрировали обратное и что спустя несколько часов после слов главы государства под ударами оказались цели в районе Дубая и Абу-Даби.

«Президент Пезешкиан совершил ошибку [заявив, что нападений на соседние страны не будет], и наши силы наглядно это продемонстрировали. Его слова были произнесены 5 часов назад, и с тех пор Дубай и Абу-Даби находятся под ударом. Игнорируйте заявления Пезешкиана в ходе войны», - говорится в заявлении КСИР.

Наблюдатели отмечают, что столь резкое публичное противоречие между президентом страны и КСИР может свидетельствовать о напряжении внутри иранской политической системы.

Источник: Сursorinfo