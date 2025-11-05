Последствия ДТП с перевернувшимся эвакуатором в Баку устранены - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что на пересечении дороги Зых–Бетон в Хатаинском районе города Баку эвакуатор потерял управление и перевернулся на магистрали, в результате чего на дорогу разлились масло и топливо.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В рамках мер безопасности пожарными были смыты разлившиеся в результате опрокидывания автомобиля масло и топливо, что позволило устранить возможную угрозу возгорания.

08:20

Грузовик, опрокинувшийся на Зыхском шоссе у пересечения с улицей Ингилаба Гусейнова в Хатаинском районе Баку, вызвал затор в направлении центра.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

Согласно информации, для устранения образовавшегося затора в район были направлены подъемные краны.

"В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры", - указали в НИИМ.