Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 25 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром в некоторых местах возможен моросящий дождь, вечером местами осадки. Северо-западный ветер днем будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +3…+6°С, днем +6…+9°С. Атмосферное давление повысится с 765 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность - 70–80%.

В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков, однако с утра, начиная с восточных районов, местами пройдут кратковременные дожди, в горных и предгорных районах ожидается снег. В отдельных местах осадки могут усилиться. В некоторых районах местами будет туман. Западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит +0…+5°С, днем +7…+11°С; в горах ночью -2…-7°С, днем 0…+5°С.