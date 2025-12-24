Миннауки и образования прокомментировало слухи о переносе учебных дней в школах и вузах

Распространилась информация о том, что в некоторых учебных заведениях приближающиеся суббота и воскресенье - 27 и 28 декабря - будут учебными днями, в то время как занятий в понедельник и вторник – 29 и 30 декабря – не будет.

Qafqazinfo.az отмечает, что некоторые родители сообщили о том, что их заранее предупреждали о переносе учебных дней в школах и университетах.

Однако в Министерстве науки и образования заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности, отметив следующее: «Поскольку Кабинетом министров не было принято решения о переносе рабочих и выходных дней, изменение учебных и выходных дней не планируется. По соответствующим вопросам просьба ссылаться только на официальные источники».

Отметим, что в Азербайджане нерабочими днями являются 31 декабря - 4 января. 5 января - первый рабочий день нового, 2026 года.